André Ducharme se confie

L’auteur et réalisateur Louis Saia est décédé mardi à l'âge de 75 ans. André Ducharme, qui a collaboré avec lui au sein du groupe humoristique Rock et Belles Oreilles et dans la version télévisée de la pièce Les Voisins, lui rend hommage au micro de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp, ce mercredi.

Pour le membre fondateur de RBO, Louis Saïa est en quelque sorte le père de l’humour contemporain québécois.

Écoutez André Ducharme se remémorer ses meilleurs souvenirs de Louis Saïa, ce mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.