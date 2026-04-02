Tourné à Montréal

Le film français «Le rêve américain» raconte l'ascension sportive de deux agents sportifs français dans la NBA.

Le long-métrage se veut comique, s'inspire d'une histoire vraie et a même été tourné notamment à Montréal, qu'on fait passer pour une ville américaine dans le film.

Faut-il voir cette production? Est-elle réussie?

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson pour tout savoir sur le sujet à l'émission Lagacé le matin, jeudi.