Tourné à Montréal

Le film français «Le rêve américain» raconte l'ascension sportive de deux agents sportifs français dans la NBA.
Le long-métrage se veut comique, s'inspire d'une histoire vraie et a même été tourné notamment à Montréal, qu'on fait passer pour une ville américaine dans le film.
Faut-il voir cette production? Est-elle réussie?
Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson pour tout savoir sur le sujet à l'émission Lagacé le matin, jeudi.
«Les personnages ne parlent pas anglais, pratiquement pas un mot. Ils ne sont pas capables de nommer même cinq villes américaines. Pour parler en baseball, ils partent avec deux strikes. Ils n'ont aucun contact avec la NBA et n'ont surtout pas une cenne.»