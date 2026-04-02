Des paroles vides de sens?

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, jeudi, Patrick Lagacé commente le discours à la nation de Donald Trump: le président des États-Unis a annoncé qu'il restait deux à trois semaines de frappes en Iran, mercredi soir.

Il dénonce le président qui a notamment vanté les exploits de l'armée américaine en utilisant le vocabulaire «de quelqu'un de 12 ans», selon lui.

Patrick Lagacé s'inquiète du fait que Trump est de plus en plus «erratique» et rappelle qu'il a le doigt sur le bouton, en référence à l'arme nucléaire.

Les objectifs du président au Moyen-Orient sont aussi remis en question dans sa chronique.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé analyser la nouvelle dans son Tour d'horizon, jeudi matin.