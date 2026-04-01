Pour une troisième édition consécutive

L'Italie a échoué à se qualifier pour la Coupe du monde de football pour une troisième édition de suite.

Cette fois, ce sont les Bosniens qui ont empêché l'Italie de se qualifier pour le Mondial qui se déroulera en Amérique du Nord cette année.

Dans une nation de football comme l'Italie, cette défaite est difficile et les impacts sont nombreux sur toutes les sphères de la société.

Écoutez le journaliste de France TV à Rome, Alban Mikocyi, raconter l'état d'esprit qui règne en Italie après cette dure défaite.