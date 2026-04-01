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Pour une troisième édition consécutive

L'Italie exclue de la Coupe du Monde: «C'est vécu ici comme un drame national»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 avril 2026 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'Italie exclue de la Coupe du Monde: «C'est vécu ici comme un drame national»
Des partisans de soccer regardent la finale de qualification pour la Coupe du monde entre l’Italie et la Bosnie-Herzégovine, au Café Diplomatico de Toronto, le mardi 31 mars 2026. / Laura Proctor/La Presse Canadienne

L'Italie a échoué à se qualifier pour la Coupe du monde de football pour une troisième édition de suite.

Cette fois, ce sont les Bosniens qui ont empêché l'Italie de se qualifier pour le Mondial qui se déroulera en Amérique du Nord cette année.

Dans une nation de football comme l'Italie, cette défaite est difficile et les impacts sont nombreux sur toutes les sphères de la société.

Écoutez le journaliste de France TV à Rome, Alban Mikocyi, raconter l'état d'esprit qui règne en Italie après cette dure défaite.

«Tifosi, ici, ça veut dire supporters. Les tifosis sont très en colère parce que l’adversaire ne semblait pas insurmontable. La Bosnie-Herzégovine est un pays moins peuplé que la région de Milan; c’est un pays assez pauvre qui ne fait même pas partie de l’Union européenne. Autant dire que les Italiens pensaient passer sans souci.»

Alban Mikocyi

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