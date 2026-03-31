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Déclaration sur la policiere insultée

«Pour PSPP, tout est la faute d'Ottawa» -Nathalie Normandeau

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 mars 2026 17:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Pour PSPP, tout est la faute d'Ottawa» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le chef du Parti québécois n'a pas su nuancer la situation lorsqu'il a réagi au vidéo devenu viral, concernant une policière insultée par un homme, Mohamed Bekkali, à Anjou.

C'est l'avis de Nathalie Normandeau, qui rappelle que Paul St-Pierre Plamondon a établi un lien entre le système canadien, l'immigration et cet événement, comme il le fait souvent, d'après elle.

Elle estime que le chef péquiste «tire dans sa chaloupe» quand il fait ce genre de déclaration.

Écoutez la co-animatrice de l'émission La commission Nathalie Normandeau, analyser le sujet au micro de Philippe Cantin.

«Le Parti québécois s'emploie à construire une rhétorique qui fait en sorte que, vraiment, Ottawa, le système fédéral, c'est les gros méchants, il faut les combattre. Et la seule possibilité pour nous de retrouver un certain bonheur, c'est l'indépendance.»

Nathalie Normandeau

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