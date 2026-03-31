Déclaration sur la policiere insultée

Le chef du Parti québécois n'a pas su nuancer la situation lorsqu'il a réagi au vidéo devenu viral, concernant une policière insultée par un homme, Mohamed Bekkali, à Anjou.

C'est l'avis de Nathalie Normandeau, qui rappelle que Paul St-Pierre Plamondon a établi un lien entre le système canadien, l'immigration et cet événement, comme il le fait souvent, d'après elle.

Elle estime que le chef péquiste «tire dans sa chaloupe» quand il fait ce genre de déclaration.

Écoutez la co-animatrice de l'émission La commission Nathalie Normandeau, analyser le sujet au micro de Philippe Cantin.