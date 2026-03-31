La productrice a témoigné dans cette affaire

La productrice Julie Snyder, qui a été témoin durant le procès au civil de neuf femmes contre Gilbert Rozon, est soulagée des conclusions de la juge Tremblay.

Rappelons que cette dernière à condamné l'homme à verser 882 000 dollars à huit des neuf femmes victimes d'agressions sexuelles.

Julie Snyder, voit le jugement comme une grande victoire puisqu'elle a également fait l'objet d'un procès en diffamation lancé par le fondateur de Juste pour rire.

Écoutez l'animatrice et productrice Julie Snyder réagir au micro de Catherine Beauchamp, mardi, au Québec maintenant.

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