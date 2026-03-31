La Chine et le Pakistan s'activent

En cette 31e journée de la guerre en Iran, la Maison Blanche entretient l'idée que le conflit pourrait cesser, sans toutefois avoir de garantie que le détroit d'Ormuz ouvre à nouveau.
La spécialiste de politique américaine Valérie Beaudoin souligne que des pays de l'OTAN comme l'Italie tournent le dos aux États-Unis, qui leur demande de l'aide militaire.
Pendant ce temps, le Pakistan et la Chine collaborent pour organiser une rencontre de paix visant à rouvrir le détroit d'Ormuz.
Écoutez la spécialiste de politique américaine Valérie Beaudoin, expliquer la situation au micro de Philippe Cantin, mardi soir.
«Un règlement de situation, ce n'est pas pour demain, à moins vraiment d'un revirement spectaculaire, surtout si tu n'as même pas encore commencé les négociations.»