 Aller au contenu
Un nouveau rebondissement

Bras de fer entre Anthropic et l'administration Trump: un juge intervient

par 98.5

0:00
2:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mars 2026 09:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Bras de fer entre Anthropic et l'administration Trump: un juge intervient
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La controverse entourant la société d'intelligence artificielle Anthropic et le gouvernement américain connaît un nouveau rebondissement.

Alors que le Pentagone souhaitait utiliser les services du modèle Claude sans restriction, pour l'usage d'armes autonomes et de surveillance de masse, l'entreprise avait offert une fin de non-recevoir afin de protéger ses principes de sécurité.

En guise de représailles, l'administration Trump avait classé Anthropic comme «entreprise à risque», interdisant aux agences fédérales d'utiliser sa technologie.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Dans les dernières heures, toutefois, un juge fédéral a bloqué temporairement ces sanctions. Cette décision suspend l'offensive de Washington, alors que le gouvernement menaçait de rompre ses partenariats avec cette entreprise fondée par des anciens d'OpenAI, jugée trop «de gauche radicale» par l'équipe de Donald Trump.

Vous aimerez aussi

Guerre en Iran: des négociations secrètes malgré les démentis officiels
Lagacé le matin
Guerre en Iran: des négociations secrètes malgré les démentis officiels
0:00
6:52
Guerre en Iran: entre ultimatums et négociations secrètes
Lagacé le matin
Guerre en Iran: entre ultimatums et négociations secrètes
0:00
14:33
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«J'ai l'impression qu'on est le 37 mars!» -Frédéric Labelle
Rattrapage
L'hiver est-il plus long cette année?
«J'ai l'impression qu'on est le 37 mars!» -Frédéric Labelle
Un 4e one man show pour Alexandre Barrette
Rattrapage
«OUVERT»
Un 4e one man show pour Alexandre Barrette
Les cigarettes comme pulvérisateur de parasites dans les nids
Rattrapage
Phénomène découvert par des études
Les cigarettes comme pulvérisateur de parasites dans les nids
Absence de Montréal à la Coupe du Monde: peut-être une bonne nouvelle...
Rattrapage
Exigences strictes et coûteuses
Absence de Montréal à la Coupe du Monde: peut-être une bonne nouvelle...
This Music May Contain Hope: «C'est un baume dans le gris du quotidien»
Rattrapage
Nouvel album de Raye
This Music May Contain Hope: «C'est un baume dans le gris du quotidien»
Guerre en Iran: entre ultimatums et négociations secrètes
Rattrapage
Des signaux contradictoires
Guerre en Iran: entre ultimatums et négociations secrètes
Valmont: «Je trouve ça inhumain qu'il soit décédé, seul dans une ressource»
Rattrapage
Mort de deux hommes en situation d'itinérance
Valmont: «Je trouve ça inhumain qu'il soit décédé, seul dans une ressource»
Six codes rouges et jaunes à l'école secondaire des Patriotes
Rattrapage
Menaces retrouvées dans les toilettes
Six codes rouges et jaunes à l'école secondaire des Patriotes
«L'intégrité, c'est comme la virginité, c'est bien dur d'en ravoir»
Rattrapage
Phrase que disait Jean Lapierre
«L'intégrité, c'est comme la virginité, c'est bien dur d'en ravoir»
Jean Lapierre: «Il avait le sens du punch»- Paul Arcand
Rattrapage
Près de dix ans depuis son décès
Jean Lapierre: «Il avait le sens du punch»- Paul Arcand
Itinérance à Montréal: la mairesse Soraya Martinez Ferrada émue aux larmes
Rattrapage
Décès de deux personnes
Itinérance à Montréal: la mairesse Soraya Martinez Ferrada émue aux larmes
Est-ce que vos placements financent le conflit armé avec l’Iran?
Rattrapage
Chronique financière
Est-ce que vos placements financent le conflit armé avec l’Iran?
Transferts en santé: tensions entre Québec et Ottawa
Rattrapage
Services offerts au privé
Transferts en santé: tensions entre Québec et Ottawa
Montages IA en lien avec l'accident à LaGuardia : «Je trouve ça indécent»
Rattrapage
Réseaux sociaux
Montages IA en lien avec l'accident à LaGuardia : «Je trouve ça indécent»