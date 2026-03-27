La controverse entourant la société d'intelligence artificielle Anthropic et le gouvernement américain connaît un nouveau rebondissement.

Alors que le Pentagone souhaitait utiliser les services du modèle Claude sans restriction, pour l'usage d'armes autonomes et de surveillance de masse, l'entreprise avait offert une fin de non-recevoir afin de protéger ses principes de sécurité.

En guise de représailles, l'administration Trump avait classé Anthropic comme «entreprise à risque», interdisant aux agences fédérales d'utiliser sa technologie.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Dans les dernières heures, toutefois, un juge fédéral a bloqué temporairement ces sanctions. Cette décision suspend l'offensive de Washington, alors que le gouvernement menaçait de rompre ses partenariats avec cette entreprise fondée par des anciens d'OpenAI, jugée trop «de gauche radicale» par l'équipe de Donald Trump.