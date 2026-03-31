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Congédiement de Brad Treliving

«Marc Bergevin va sûrement tenter sa chance avec les Maple Leafs»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 mars 2026 16:12

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Marc Bergevin va sûrement tenter sa chance avec les Maple Leafs»
Marc Bergevin alors qu'il était directeur-général des Canadiens de Montréal, en 2019. / Ryan Remiorz/La Presse Canadienne

Si les Canadiens connaissent une saison qui, pour le moment, est somme toute assez bonne, la situation est tout autre pour leurs éternels rivaux torontois, les Maple Leafs.

Le directeur général Brad Treliving a été congédié lundi et, déjà, la machine à rumeurs s'est emballée à Toronto.

Les noms de Bruce Cassidy, Chris Pronger et Doug Armstrong sont souvent cités comme de potentiels successeurs, tout comme celui de l'ancien directeur général des Canadiens, Marc Bergevin.

Écoutez Meeker Guerrier commenter l'actualité sportive du jour, mardi, au Québec maintenant.

Autre sujet abordé

  • Alexandre Carrier blessé, le défenseur ratera de deux à quatre semaines de jeu.

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