Congédiement de Brad Treliving

Si les Canadiens connaissent une saison qui, pour le moment, est somme toute assez bonne, la situation est tout autre pour leurs éternels rivaux torontois, les Maple Leafs.

Le directeur général Brad Treliving a été congédié lundi et, déjà, la machine à rumeurs s'est emballée à Toronto.

Les noms de Bruce Cassidy, Chris Pronger et Doug Armstrong sont souvent cités comme de potentiels successeurs, tout comme celui de l'ancien directeur général des Canadiens, Marc Bergevin.

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