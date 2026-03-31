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Les brigades de Montréal se déploient

Gestion des déchets: «C'est tellement un gros défi», -Luc Ferrandez

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 mars 2026 16:04

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Gestion des déchets: «C'est tellement un gros défi», -Luc Ferrandez
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Il y a une question de culture dans la gestion des déchets d'une ville, en cette période de printemps particulièrement concernée par ce sujet, explique Luc Ferrandez.

L'animateur, qui parle sous son chapeau d'ex-maire du Plateau Mont-Royal, souligne que la neige «ne mange pas les déchets», qui apparaissent particulièrement lors de la période de dégel.

Il explique que c'est est un défi pour tout maire d'une ville, les administrations organisant parfois leurs opérations trop tôt dans l'année, avant que les artères soient libérées de la neige, qui empêche les cols bleus de mener à bien le ramassage des déchets.

Écoutez Luc Ferrandez, co-animateur de l'émission La commission, donner son avis à ce sujet au micro de Philippe Cantin, mardi.

«Je pense qu'il faut que l'administration réussisse à revenir avec son plan l'an prochain aussi. Peut-être qu'on aura un hiver un petit peu plus normal, un petit peu moins long. Parce que une fois que le ménage est fait, c'est beau.»

Luc Ferrandez

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