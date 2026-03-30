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Être sain d'esprit dans un monde qui ne l'est pas

Chaos mondial: «C'est facile de se noyer dans la spirale de négativité»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 mars 2026 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Chaos mondial: «C'est facile de se noyer dans la spirale de négativité»
Comment demeurer positif dans un monde qui ne l'est pas? / La Presse Canadienne / AP Photo / Fatima Shbair, File

Jonathan St-Pierre, mieux connu sous le nom de Jonathan le prof, vient de publier un petit guide de survie mentale face au chaos mondial.

Montée en flèche du populisme, dérèglement climatique, normalisation de la haine, la désinformation, contrôle de l'intelligence artificielle sur nos vies: Jonathan St-Pierre explique comment, par de petites actions au quotidien, on peut faire la différence.

Écoutez Jonathan St-Pierre, enseignant en histoire contemporaine au secondaire et passionné par l’activisme pédagogique, vulgariser le tout, lundi, au Québec maintenant.

«[Le livre], à la base, c'était pour vaincre mes propres insécurités, mes propres anxiétés, parce que, en tant que quelqu'un qui consomme beaucoup d'actualités, c'est facile de s'y perdre et de se noyer dans une espèce de spirale de négativité.»

Jonathan St-Pierre

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