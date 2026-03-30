Être sain d'esprit dans un monde qui ne l'est pas

Jonathan St-Pierre, mieux connu sous le nom de Jonathan le prof, vient de publier un petit guide de survie mentale face au chaos mondial.

Montée en flèche du populisme, dérèglement climatique, normalisation de la haine, la désinformation, contrôle de l'intelligence artificielle sur nos vies: Jonathan St-Pierre explique comment, par de petites actions au quotidien, on peut faire la différence.

Écoutez Jonathan St-Pierre, enseignant en histoire contemporaine au secondaire et passionné par l’activisme pédagogique, vulgariser le tout, lundi, au Québec maintenant.