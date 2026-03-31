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Fera-t-il appel de la décision?

Gilbert Rozon condamné: «Les femmes crient victoire aujourd'hui»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 mars 2026 15:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Any Guillemette
Any Guillemette

et autres

Gilbert Rozon condamné: «Les femmes crient victoire aujourd'hui»
Huit des neuf «courageuses» obtiendront près de 881 000 dollars de Gilbert Rozon / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Huit femmes sur neuf ont eu gain de cause au civil dans leur poursuite contre l'homme d'affaires Gilbert Rozon.

Dans sa décision, la juge a mentionné qu'au départ, M. Rozon avait peu d'intérêt pour elles, jusqu'au moment où il est passé à «l'attaque», profitant de sa position dominante et de moments de somnolence pour agresser ces femmes.

La saga Gilbert Rozon est-elle terminée? Le fondateur de Juste pour rire ira-t-il en appel?

Écoutez Any Guillemette et Philippe Bonneville faire le bilan de la poursuite au civil au micro de Philippe Cantin.

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