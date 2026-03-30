Conflit au Moyen-Orient

Les Houthis du Yémen ont attaqué Israël à deux reprises au cours du week-end, avec des missiles balistiques fournis par l’Iran.
Un nouveau front s’ouvre ainsi dans cette guerre, qui menace de perturber davantage le transport maritime et l’économie mondiale.
Écoutez Jean-François Lépine en discuter lundi lors de sa chronique internationale, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.
«À la pointe du Yémen, il y a ce qu'on appelle le détroit de Bab el-Mandeb. C'est une voie de navigation d'une importance cruciale dans le monde. Depuis l'attaque du Hamas en 2023, la circulation dans cette région avait été ralentie. Mais si les Israéliens contre-attaquent puis essaient de viser des cibles Houthis au Yémen, ça risque d'être dangereux. Les Houthis pourraient faire en sorte pour que la porte du détroit se ferme, ça voudrait dire deux routes de circulation majeures dans la région.»
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