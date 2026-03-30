Conflit au Moyen-Orient

Les Houthis du Yémen ont attaqué Israël à deux reprises au cours du week-end, avec des missiles balistiques fournis par l’Iran.

Un nouveau front s’ouvre ainsi dans cette guerre, qui menace de perturber davantage le transport maritime et l’économie mondiale.

Écoutez Jean-François Lépine en discuter lundi lors de sa chronique internationale, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.