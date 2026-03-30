 Aller au contenu
Conflit au Moyen-Orient

Les Houtis du Yemen attaquent Israël: un nouveau front s'ouvre dans le conflit

par 98.5

0:00
14:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 mars 2026 08:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Les Houtis du Yemen attaquent Israël: un nouveau front s'ouvre dans le conflit
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Les Houthis du Yémen ont attaqué Israël à deux reprises au cours du week-end, avec des missiles balistiques fournis par l’Iran.

Un nouveau front s’ouvre ainsi dans cette guerre, qui menace de perturber davantage le transport maritime et l’économie mondiale.

Écoutez Jean-François Lépine en discuter lundi lors de sa chronique internationale, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.

«À la pointe du Yémen, il y a ce qu'on appelle le détroit de Bab el-Mandeb. C'est une voie de navigation d'une importance cruciale dans le monde. Depuis l'attaque du Hamas en 2023, la circulation dans cette région avait été ralentie. Mais si les Israéliens contre-attaquent puis essaient de viser des cibles Houthis au Yémen, ça risque d'être dangereux. Les Houthis pourraient faire en sorte pour que la porte du détroit se ferme, ça voudrait dire deux routes de circulation majeures dans la région.»

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés

  • Les États-Unis se prépareraient à une occupation terrestre des côtes iraniennes, le long du détroit d’Ormuz selon le Washington Post;

  • Multiplication de plusieurs conflits partout dans le monde, qui pourraient dégénérer: l'hypothèse d'une guerre mondiale est-elle irréaliste?

Vous aimerez aussi

Guerre en Iran: des négociations secrètes malgré les démentis officiels
Lagacé le matin
Guerre en Iran: des négociations secrètes malgré les démentis officiels
0:00
6:52
Bras de fer entre Anthropic et l'administration Trump: un juge intervient
Lagacé le matin
Bras de fer entre Anthropic et l'administration Trump: un juge intervient
0:00
2:31
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»
Rattrapage
Représentations supplémentaires annoncées
Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»
Survivor: le plus grand jeu socio-stratégique de la télé est de retour
Rattrapage
Pour une quatrième saison
Survivor: le plus grand jeu socio-stratégique de la télé est de retour
Le gala InfluenceCréation tiendra sa quatrième édition
Rattrapage
Les créateurs du web à l'honneur
Le gala InfluenceCréation tiendra sa quatrième édition
«J'en ai marre qu'on pousse les gens à croire qu'ils ne sont pas capables»
Rattrapage
Construction et rénovation
«J'en ai marre qu'on pousse les gens à croire qu'ils ne sont pas capables»
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
Rattrapage
Il prendra sa retraite en septembre
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»
Rattrapage
Documentaire Écoles sous pression
Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»
Formation non reconnue au Québec: une psychiatre française ne peut pas exercer
Rattrapage
Incohérence du système de santé
Formation non reconnue au Québec: une psychiatre française ne peut pas exercer
Avi Lewis: «Ce qui lui manque c'est la notoriété auprès du grand public»
Rattrapage
Nouveau chef du NPD
Avi Lewis: «Ce qui lui manque c'est la notoriété auprès du grand public»
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris
Rattrapage
Six ans après son diagnostic
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris
Possibles troupes américaines en Iran: «Un cauchemar sur les marchés boursiers»
Rattrapage
Moyen-Orient
Possibles troupes américaines en Iran: «Un cauchemar sur les marchés boursiers»
Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»
Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
Rattrapage
Réseaux sociaux
Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
Spécial «En chocolat» | L'énigme du lundi 30 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «En chocolat» | L'énigme du lundi 30 mars
Mégan Brouillard grande gagnante au Gala des Olivier
Rattrapage
27e cérémonie célébrant l'humour
Mégan Brouillard grande gagnante au Gala des Olivier