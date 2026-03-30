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Remous chez Air Canada

«C'était au C.A. de s'assurer de la progression du français de Michael Rousseau»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 mars 2026 18:04

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
«C'était au C.A. de s'assurer de la progression du français de Michael Rousseau»
À vos intérêts / Cogeco Média

On parle beaucoup de la décision du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, de prendre sa retraite à l'automne prochain, mais très peu du rôle du conseil d'administration à ce sujet.

Selon la chroniqueuse Michèle Boisvert, le C.A. doit aussi être tenu responsable de ne pas s'être assuré du bon déroulement des cours de français de M. Rousseau.

C'est la pression médiatique, devenue trop forte, qui a poussé Michael Rousseau vers la retraite, explique-t-elle.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter le tout, lundi soir, au micro de Philippe Cantin.

«La retraite est la chose la plus élégante. D'abord parce que si tu démissionnes, il y a beaucoup de ta rémunération auquel tu n'as pas droit. Une retraite, c'est différent. Ça faisait déjà cinq ans qu'il était là. 68 ans, ça se présente bien, mais jamais la semaine passée, on a entendu Michael Rousseau parler comme quoi il songeait à quitter.»

Michèle Boisvert

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