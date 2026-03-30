Remous chez Air Canada

On parle beaucoup de la décision du PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, de prendre sa retraite à l'automne prochain, mais très peu du rôle du conseil d'administration à ce sujet.

Selon la chroniqueuse Michèle Boisvert, le C.A. doit aussi être tenu responsable de ne pas s'être assuré du bon déroulement des cours de français de M. Rousseau.

C'est la pression médiatique, devenue trop forte, qui a poussé Michael Rousseau vers la retraite, explique-t-elle.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert commenter le tout, lundi soir, au micro de Philippe Cantin.