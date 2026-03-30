Négociations avec l'Iran

Malgré l'optimisme qu'il a démontré face aux négociations avec le nouveau régime iranien, Donald Trump affirme qu'il n'hésitera pas à lancer de nouvelles frappes si le détroit d'Ormuz ne rouvre pas rapidement la circulation aux pétroliers.

Les installations énergétiques iraniennes, notamment l’île de Kharg où transite 10 % du pétrole iranien, seraient visées par ces menaces militaires.

Écoutez la chroniqueuse politique Valérie Beaudoin revenir sur les propos du président américain, lundi, au micro de Philippe Cantin.