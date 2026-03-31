Brad Treliving remercié

Après une saison difficile, les Maple Leafs de Toronto ont pris la décision de congédier leur directeur général Brad Treliving ce lundi.

Son passage a été marqué par la perte de Mitch Marner aux Golden Knights de Vegas et aussi par de mauvaises transactions entraînant la perte de choix de première ronde.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur la situation des Maple Leafs, mardi, à l’émission de Patrick Lagacé.

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