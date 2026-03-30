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Les États-Unis et l'Iran veulent-ils une solution?

«Ces négociations ne sont qu'une fiction utile pour Trump» -Pierre Pahlavi

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 mars 2026 16:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Ces négociations ne sont qu'une fiction utile pour Trump» -Pierre Pahlavi
Donald Trump a évoqué des progrès dans les discussions avec le nu rouveau régime iranien. / La Presse Canadienne

Le président américain Donald Trump a évoqué des progrès dans les discussions avec le nouveau régime iranien qu'il qualifie de «raisonnable». Peut-on le croire?

L'expert Pierre Pahlavi jette une douche d'eau froide sur cet optimisme. Selon lui, ces négociations ne sont qu'une stratégie pour tester les limites de l'adversaire.

Écoutez celui qui est professeur au Collège d’état-major des Forces canadiennes de Toronto et membre de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de la chaire Raoul-Dandurand faire le point lundi au Québec maintenant.

«Ce sont des négociations qui servent en fait d'extension au champ de bataille et non pas des négociations destinées à débloquer la situation et revenir à la paix », analyse le spécialiste.

«Donald Trump fait du Donald Trump [...] J'ai l'impression que ces négociations ne sont qu'une fiction utile pour lui.» 

Pierre Pahlavi

L'expert souligne également que malgré les menaces de bombardements sur les infrastructures pétrolières et électriques proférées par Trump, le régime iranien possède une structure résiliente capable de se réorganiser sous pression. Toutefois, une attaque sur l'île de Kharg — le poumon économique de l'Iran — provoquerait un choc pétrolier mondial majeur, impactant particulièrement la Chine.

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