Les États-Unis et l'Iran veulent-ils une solution?

Le président américain Donald Trump a évoqué des progrès dans les discussions avec le nouveau régime iranien qu'il qualifie de «raisonnable». Peut-on le croire?

L'expert Pierre Pahlavi jette une douche d'eau froide sur cet optimisme. Selon lui, ces négociations ne sont qu'une stratégie pour tester les limites de l'adversaire.

Écoutez celui qui est professeur au Collège d’état-major des Forces canadiennes de Toronto et membre de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord de la chaire Raoul-Dandurand faire le point lundi au Québec maintenant.

«Ce sont des négociations qui servent en fait d'extension au champ de bataille et non pas des négociations destinées à débloquer la situation et revenir à la paix », analyse le spécialiste.