Michael Rousseau partira à la retraite

Les sociétés canadiennes assujetties à la Loi sur les langues officielles, comme Air Canada, devraient s'assurer d'avoir des dirigeants qui parlent français si elles veulent éviter les scandales à la Michael Rousseau, selon le chroniqueur Dimitri Soudas.

Expliquant qu'ils devraient être capables de dire «plus qu'un bonjour oet un merci», il répète aussi la phrase de Gilles Duceppe selon laquelle il y a deux langues au Canada: l'anglais et la traduction simultanée.

Écoutez le chroniqueur politique Dmitri Soudas analyser le tout, lundi soir, au Québec maintenant.

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