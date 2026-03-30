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Michael Rousseau partira à la retraite

Air Canada: «Ça prend des gens capables de dire plus que bonjour et merci»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 mars 2026 17:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Air Canada: «Ça prend des gens capables de dire plus que bonjour et merci»
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Les sociétés canadiennes assujetties à la Loi sur les langues officielles, comme Air Canada, devraient s'assurer d'avoir des dirigeants qui parlent français si elles veulent éviter les scandales à la Michael Rousseau, selon le chroniqueur Dimitri Soudas.

Expliquant qu'ils devraient être capables de dire «plus qu'un bonjour oet un merci», il répète aussi la phrase de Gilles Duceppe selon laquelle il y a deux langues au Canada: l'anglais et la traduction simultanée.

Écoutez le chroniqueur politique Dmitri Soudas analyser le tout, lundi soir, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés

  • Un nouveau chef pour le NPD;
  • Commentaire de Dimitri Soudas sur la vidéo de la policière du SPVM qui se fait insulter.

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