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Politique québécoise

Sondage Léger: le PLQ et le PQ au coude-à-coude; la CAQ s'effondre

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 mars 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Sondage Léger: le PLQ et le PQ au coude-à-coude; la CAQ s'effondre
Le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon et le chef du Parti libéral Charles Milliard. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Un nouveau sondage de la firme Léger, dont les détails ont été publiés lundi, révèle des changements majeurs dans les intentions de vote au Québec.

Alors que le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) se retrouvent désormais à égalité avec 33% des voix, la Coalition avenir Québec (CAQ) poursuit sa chute libre pour atteindre un creux historique de 9%.

Cette dégringolade profite largement aux libéraux, qui ont gagné 13 points depuis décembre dernier.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, mardi, à Lagacé le matin.

«Depuis décembre, c'est 13 points que le PLQ a été chercher [...] ils sont à égalité avec le Parti québécois: 33% pour le PQ, 33% pour le PLQ. C'est assez incroyable.» 

Jonathan Trudeau

Malgré cette remontée, Jonathan Trudeau appelle à la prudence pour le PLQ, soulignant qu'une partie de ces gains pourrait n'être qu'une «lune de miel» avec le nouveau chef, Charles Milliard, qui n'a pas encore été testé sur ses idées ou son programme électoral. 

Autres sujets abordés

  • Règlement du conflit avec les pharmaciens;
  • Investissements en itinérance.

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