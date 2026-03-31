Politique québécoise

Un nouveau sondage de la firme Léger, dont les détails ont été publiés lundi, révèle des changements majeurs dans les intentions de vote au Québec.

Alors que le Parti québécois (PQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) se retrouvent désormais à égalité avec 33% des voix, la Coalition avenir Québec (CAQ) poursuit sa chute libre pour atteindre un creux historique de 9%.

Cette dégringolade profite largement aux libéraux, qui ont gagné 13 points depuis décembre dernier.

Écoutez l'analyse du chroniqueur politique Jonathan Trudeau, mardi, à Lagacé le matin.