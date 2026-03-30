Chantée par Céline Dion

Vous ne rêvez pas: alors qu'elle annonce son retour sur la grande scène en France, Céline Dion chantera également une nouvelle chanson écrite par Jean-Jacques Goldman le 17 avril prochain.

C'est ce que révèle le journaliste Rafael Miro, qui explique aussi que la chanteuse a pris un peu de temps pour sortir une vidéo en français de sa nouvelle tournée, après celle en anglais.

Il analyse son retour sur une scène francophone par rapport aux spectacles qu'elle a livrés à Las Vegas il y a quelques années.

Écoutez Rafael Miro, journaliste basé en France au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Philippe Cantin.