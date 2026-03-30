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Chantée par Céline Dion

Jean-Jacques Goldman sortira une nouvelle chanson le 17 avril prochain

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 mars 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Jean-Jacques Goldman sortira une nouvelle chanson le 17 avril prochain
C'est Céline Dion qui chantera la chanson écrite par Jean-Jacques Goldman, qui sortira le 17 avril prochain / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Vous ne rêvez pas: alors qu'elle annonce son retour sur la grande scène en France, Céline Dion chantera également une nouvelle chanson écrite par Jean-Jacques Goldman le 17 avril prochain.

C'est ce que révèle le journaliste Rafael Miro, qui explique aussi que la chanteuse a pris un peu de temps pour sortir une vidéo en français de sa nouvelle tournée, après celle en anglais.

Il analyse son retour sur une scène francophone par rapport aux spectacles qu'elle a livrés à Las Vegas il y a quelques années.

Écoutez Rafael Miro, journaliste basé en France au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp et de l'animateur Philippe Cantin.

«Ce qui est particulier, je reviens sur les chansons, c'est qu'elles vont être en français, alors que ça faisait quand même assez longtemps que Céline Dion avait un peu délaissé le marché musical francophone pour se concentrer sur les États-Unis et sur son fameux show à Las Vegas.»

Rafael Miro

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