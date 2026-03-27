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À compter du 15 avril

Deuxième séquence de grève pour les cols bleus de Montréal

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 27 mars 2026 13:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Deuxième séquence de grève pour les cols bleus de Montréal
La commission / Cogeco Média

Les cols bleus de Montréal vont tenir une séquence de grève de trois jours à compter du 15 avril. 

Le syndicat reproche à la Ville de rester inflexible sur le volet salarial alors que les clauses normatives sont réglées. 

Une première journée de grève avait eu lieu en février. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l’actualité, vendredi, à La commission

Autres sujets abordés

  • Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a affirmé vendredi que la guerre en Iran finira dans des semaines et non des mois;
  • L’Allemagne limite les hausses des prix à la pompe;
  • Les recherches se poursuivent pour un jeune homme disparu dans la rivière des Prairies. 

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