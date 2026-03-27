Les cols bleus de Montréal vont tenir une séquence de grève de trois jours à compter du 15 avril.

Le syndicat reproche à la Ville de rester inflexible sur le volet salarial alors que les clauses normatives sont réglées.

Une première journée de grève avait eu lieu en février.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de l’actualité, vendredi, à La commission.

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