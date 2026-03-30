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Le PDG D'Air Canada prendra sa retraite

«C'est l'occasion pour l'entreprise de s'améliorer en langue française»

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Entendu dans

La commission

le 30 mars 2026 13:07

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est l'occasion pour l'entreprise de s'améliorer en langue française»
Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois / Patrick Doyle / La presse canadienne

Michael Rousseau prendra sa retraite d’ici la fin septembre, a confirmé lundi le conseil d’administration de la compagnie aérienne Air Canada.

Le président d’Air Canada était dans la tourmente depuis la diffusion d’une vidéo presque exclusivement en anglais, dans laquelle il offre ses condoléances en lien avec la mort de deux pilotes – dont le Québécois Antoine Forest – à la suite d’une collision survenue à l’aéroport new-yorkais LaGuardia.

La compagnie a précisé que la capacité à communiquer en français sera un critère pris en compte dans le choix de son prochain président.

Écoutez Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, en discuter lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«C'est correct. Il fallait qu'il s'en aille. Maintenant, il y a une occasion de faire en sorte qu'Air Canada soit assurée d'avoir un PDG capable de communiquer en français de façon décente, idéalement même courante. De surcroît, l'ensemble des politiques de l'entreprise devrait s'améliorer en matière de langue française. Il arrive encore que sur des vols d'Air Canada vers Montréal ou en partance de Montréal, il n'y a pas moyen de se faire servir en français ou il faut demander quelqu'un d'autre. Donc, il y a cet enjeu-là et il y a une occasion d'améliorer le service au client.»

Yves-François Blanchet

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