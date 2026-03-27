Une opération à 45 000$ au privé

Les listes d’attente pour subir une chirurgie demeurent longues dans le réseau public de la santé au Québec et les patients sont nombreux à en payer le prix.

Prise avec des douleurs aux genoux, Suzanne Fortin, une auditrice de l’émission La commission, a décidé de se tourner vers le privé pour se faire opérer. Le coût? 45 000$.

Sa soeur, qui a décidé de rester dans le réseau public, a quant à elle attendu plus d’un an.

Pendant ce temps, la belle-soeur de Suzanne Fortin, qui réside en Ontario, a pu être opérée 15 jours après avoir vu un orthopédiste.

Cette situation soulève la question à savoir si les patients du Québec qui se font opérer au privé pour un genou ou une hanche sont désavantagés par rapport aux patients ontariens.

Écoutez Suzanne Fortin, auditrice de l’émission et infirmière à la retraite, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.