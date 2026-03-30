Le PDG d'Air Canada prendra sa retraite

Michael Rousseau prendra sa retraite d’ici la fin septembre, a confirmé lundi le conseil d’administration de la compagnie aérienne Air Canada.

Le président d’Air Canada était dans la tourmente depuis la diffusion d’une vidéo presque exclusivement en anglais, dans laquelle il offrait ses condoléances en lien avec la mort de deux pilotes – dont le Québécois Antoine Forest – à la suite d’une collision survenue à l’aéroport new-yorkais LaGuardia.

La compagnie a précisé que la capacité à communiquer en français sera un critère pris en compte dans le choix de son prochain président.

Écoutez Mitch Garber, homme d’affaires, en discuter lundi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.