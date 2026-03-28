Chronique américaine

Le président des États-Unis, Donald Trump, ne cesse de déclarer que la guerre en Iran a été remportée, mais continue d’engager l’armée américaine dans le conflit.
Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie se pencher sur le sujet lors de sa chronique samedi au micro de Denis Lévesque.
«Donald Trump s'est un peu peinturé dans le coin. Pour vouloir la paix, il faut que le coût de la guerre soit plus grand que celui du sacrifice pour arriver à la paix. Et le calcul iranien, c'est qu'ils n’ont pas besoin de battre l'armée américaine sur le champ de bataille. Ils ont besoin de créer assez de bouleversements dans l'économie mondiale, pour que les autres chefs d'État appellent Donald Trump en lui demandant s'il va arrêter, et que le public américain finisse par vouloir se débarrasser de lui.»
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