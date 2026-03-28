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Chronique américaine

Guerre en Iran: «Donald Trump s'est un peu peinturé dans le coin»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 mars 2026 08:24

Avec

Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Guerre en Iran: «Donald Trump s'est un peu peinturé dans le coin»
Le président des États-Unis, Donlad Trump, ne cesse de déclarer que la guerre en Iran a été remportée, mais continue d'inverser militairement dans le conflit. / Mark Schiefelbein / The Associated Press

Le président des États-Unis, Donald Trump, ne cesse de déclarer que la guerre en Iran a été remportée, mais continue d’engager l’armée américaine dans le conflit.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie se pencher sur le sujet lors de sa chronique samedi au micro de Denis Lévesque.

«Donald Trump s'est un peu peinturé dans le coin. Pour vouloir la paix, il faut que le coût de la guerre soit plus grand que celui du sacrifice pour arriver à la paix. Et le calcul iranien, c'est qu'ils n’ont pas besoin de battre l'armée américaine sur le champ de bataille. Ils ont besoin de créer assez de bouleversements dans l'économie mondiale, pour que les autres chefs d'État appellent Donald Trump en lui demandant s'il va arrêter, et que le public américain finisse par vouloir se débarrasser de lui.»

Guillaume Lavoie

Autre sujets abordés :

  • Les Houtis (groupe au Yémen soutenu par l’Iran) entrent dans la guerre.
  • Trump va signer les billets de banque… Une “première” anti-américaine avec bien des précédents (établi par Trump)

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