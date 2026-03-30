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PDG d'Air Canada

Retraite pour Michael Rousseau: «On essaie en quelque sorte d'atténuer la crise»

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Le Québec maintenant

le 30 mars 2026 15:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Retraite pour Michael Rousseau: «On essaie en quelque sorte d'atténuer la crise»
Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a annoncé son départ anticipé à la retraite, lundi matin. / La Presse Canadienne / Christinne Muschi

Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a annoncé son départ anticipé à la retraite, lundi matin.

Cette décision survient quelques jours après le scandale entourant l'absence du français dans les condoléances du dirigeant à la suite de l'accident à l’aéroport La Guardia qui a coûté la vie à deux pilotes, dont un Québécois.

Écoutez Maître Johanne Desjardins discuter de cette décision, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«Dans le fond, ce que le conseil d'administration a tenté de faire, c'est d'essayer de mettre un couvercle sur une marmite qui bouillait. Donc, en déclarant ou en annonçant par la bouche du président du conseil d'administration le départ à la retraite de monsieur Rousseau, on essaie de restaurer la confiance. On essaie en quelque sorte de limiter les risques et de gérer ou d'atténuer la crise.»

Maître Johanne Desjardins

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