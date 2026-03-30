Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, a annoncé son départ anticipé à la retraite, lundi matin.

Cette décision survient quelques jours après le scandale entourant l'absence du français dans les condoléances du dirigeant à la suite de l'accident à l’aéroport La Guardia qui a coûté la vie à deux pilotes, dont un Québécois.

Écoutez Maître Johanne Desjardins discuter de cette décision, lundi, au micro de Philippe Cantin.