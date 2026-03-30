 Aller au contenu
À quoi joue le président américain?

Trump, Israël et l'Iran: «Des objectifs et des déclarations contradictoires»

par 98.5

0:00
7:41

Entendu dans

La commission

le 30 mars 2026 14:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Trump, Israël et l'Iran: «Des objectifs et des déclarations contradictoires»
Une femme pro-régime agite un drapeau iranien, lundi, à Téhéran. / (AP Photo/Vahid Salemi)

Le président américain Donald Trump se félicite d'avoir provoqué un changement de régime à Téhéran après l'élimination de nombreux hauts dirigeants, mais l'expert Thomas Juneau apporte un bémol majeur.

Selon le professeur à l'Université d'Ottawa, bien que la République islamique soit affaiblie et décapitée de plusieurs de ses têtes pensantes, le système en place demeure inchangé et pourrait même ressortir de ce conflit avec une agressivité décuplée.

Écoutez le professeur titulaire de l'Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, Thomas Juneau, faire le point, lundi, à La commission.

«Quand Trump dit que les États-Unis ont obtenu le succès pour un changement de régime, c'est faux. [...] Le régime avait des plans de succession qui étaient prêts, qui ont été implantés, et aujourd'hui, on parle encore du même régime.» 

Vous aimerez aussi

Guerre en Iran: entre ultimatums et négociations secrètes
Lagacé le matin
Guerre en Iran: entre ultimatums et négociations secrètes
0:00
14:33
Guerre en Iran: des négociations secrètes malgré les démentis officiels
Lagacé le matin
Guerre en Iran: des négociations secrètes malgré les démentis officiels
0:00
6:52
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le Canada resserre ses règles pour les demandeurs d'asile
Rattrapage
Près de 300 000 demandeurs touchés
Le Canada resserre ses règles pour les demandeurs d'asile
Le système de santé au Québec: le diagnostic troublant de Jérémie Battaglia
Rattrapage
Docu présenté à Télé-Québec
Le système de santé au Québec: le diagnostic troublant de Jérémie Battaglia
Les banques virtuelles ont la cote: «Je vois ça d'un bon oeil»
Rattrapage
500 000 Québécois clients chez Wealthsimple
Les banques virtuelles ont la cote: «Je vois ça d'un bon oeil»
Nouveau contrat avec Amazon: «Il n'y a rien qui peut les empêcher de faire ça»
Rattrapage
18 M$ pour l'hébergement de données
Nouveau contrat avec Amazon: «Il n'y a rien qui peut les empêcher de faire ça»
«La policière a fait preuve d'un calme exemplaire» -Dominic Roberge
Rattrapage
Propos violents et misogynes
«La policière a fait preuve d'un calme exemplaire» -Dominic Roberge
Un débat qui fait chuter la CAQ dans les sondages
Rattrapage
Le ton monte
Un débat qui fait chuter la CAQ dans les sondages
«C'est pas écoutable, c'est un manque de respect flagrant» -Ian Lafrenière
Rattrapage
Policière insultée dans une vidéo virale
«C'est pas écoutable, c'est un manque de respect flagrant» -Ian Lafrenière
«C'est l'occasion pour l'entreprise de s'améliorer en langue française»
Rattrapage
Le PDG D'Air Canada prendra sa retraite
«C'est l'occasion pour l'entreprise de s'améliorer en langue française»
«Monsieur Rousseau a vraiment manqué de respect envers le français»
Rattrapage
Le PDG d'Air Canada prendra sa retraite
«Monsieur Rousseau a vraiment manqué de respect envers le français»
Il veut être gouverneur… à 14 ans!
Rattrapage
Candidat au Vermont
Il veut être gouverneur… à 14 ans!
Bulletin de vote d'un mètre de long: «Je trouve notre mode de scrutin ridicule»
Rattrapage
Partielle dans Terrebonne
Bulletin de vote d'un mètre de long: «Je trouve notre mode de scrutin ridicule»
Chirurgies: les patients du Québec désavantagés face à ceux de l’Ontario?
Rattrapage
Une opération à 45 000$ au privé
Chirurgies: les patients du Québec désavantagés face à ceux de l’Ontario?
Produits protéinés sur nos tablettes: «On en mange trop»
Rattrapage
Contrairement à la croyance populaire
Produits protéinés sur nos tablettes: «On en mange trop»
Deuxième séquence de grève pour les cols bleus de Montréal
Rattrapage
À compter du 15 avril
Deuxième séquence de grève pour les cols bleus de Montréal