À quoi joue le président américain?

Le président américain Donald Trump se félicite d'avoir provoqué un changement de régime à Téhéran après l'élimination de nombreux hauts dirigeants, mais l'expert Thomas Juneau apporte un bémol majeur.

Selon le professeur à l'Université d'Ottawa, bien que la République islamique soit affaiblie et décapitée de plusieurs de ses têtes pensantes, le système en place demeure inchangé et pourrait même ressortir de ce conflit avec une agressivité décuplée.

Écoutez le professeur titulaire de l'Université d'Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, Thomas Juneau, faire le point, lundi, à La commission.

«Quand Trump dit que les États-Unis ont obtenu le succès pour un changement de régime, c'est faux. [...] Le régime avait des plans de succession qui étaient prêts, qui ont été implantés, et aujourd'hui, on parle encore du même régime.»