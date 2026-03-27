Contrairement à la croyance populaire

On dit souvent qu'on mange trop de sucre, mais cette affirmation est aussi vraie en ce qui concerne les protéines, du moins selon une étude du Centre NUTRISS.

La docteure en nutrition Isabelle Huot explique que des repas à base de viande, de tofu ou encore de pâtes ne nécessitent pas un apport supplémentaire en protéines comme ces aliments en contiennent déjà.

Une trop grande quantité de protéines (principalement animales) dans le corps entraîne des dépôts de gras dans les artères.

Écoutez Isabelle Huot, docteure en nutrition, vulgariser le sujet au micro des animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, vendredi.