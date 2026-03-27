Un peu à la manière d'une manifestation, le comité du Bulletin de vote le plus long se met en action dans quelques élections aux pays, dont celle qui aura lieu à Terrebonne, où le bulletin de vote fera un mètre de long.

Bien qu'il explique que sa façon d'agir soit «clownesque», le mbre du comité, Sébastien Cohrino, trouve d'autant plus ridicule le mode de scrutin actuel au Canada, pour lequel la population est censée élire des députés qui les représente, plutôt que pour un parti politique.

Écoutez Sébastien Cohrino, candidat indépendant et membre du comité du Bulletin de vote le plus long, donner son point de vue sur le sujet, vendredi après-midi, à La commission.

Rappelons que pour éviter d'avoir un bulletin regroupant les 48 candidats lors de la partielle dans Terrebonne, les électeurs devront inscrire le nom de leur candidat favori.