Candidat au Vermont

Certains adolescents développent une passion pour la politique et souhaitent s’impliquer pour changer les choses, mais rares sont ceux qui visent aussi grand dès le début.

L’Associated Press a présenté vendredi le jeune Dean Roy qui, à l’âge de seulement 14 ans, sera candidat au poste de gouverneur au Vermont.

Il deviendra le premier candidat âgé de moins de 18 ans à figurer sur un bulletin de vote lors des élections générales dans cet État.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des bonnes nouvelles de la journée, vendredi, à La commission.

Les deux animateurs discutent également des aléas de la météo et du rôle de belle-mère joué par François Legault.