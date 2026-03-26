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Un panier d’épicerie jusqu’à 33% plus élevé

Alimentation sans gluten: pourquoi ça coûte si cher?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 26 mars 2026 14:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Alimentation sans gluten: pourquoi ça coûte si cher?
L'alimentation sans gluten force les consommateurs à dépenser plus pour se nourrir. / Adobe Stock

De plus en plus de Canadiens doivent modifier leur diète pour se diriger vers une alimentation sans gluten, certains par choix, d’autres par obligation en raison de la maladie cœliaque. 

Or, ce changement ne concerne pas seulement la nourriture, mais également le portefeuille. 

La Presse nous apprend jeudi qu’une famille qui a opté pour l’alimentation sans gluten paie jusqu’à 33 % plus cher son panier d’épicerie. Certains produits sont vendus à des prix beaucoup plus élevés, comme le pain (240 % plus cher) et les pâtes (160 %). 

Mais pourquoi est-ce que ça coûte si cher?

Écoutez la discussion à ce sujet avec Katrine Paradis, cheffe sans gluten et autrice des livres K pour Katrine. Elle se spécialise dans l’alimentation sans gluten depuis près de 10 ans. 

«Le volume de ventes n’est pas si grand [...]. Il y a plus de gens qu’avant qui mangent des produits sans gluten, mais pas assez pour offrir des prix compétitifs. L’autre chose, c’est qu’il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu quand on est dans une usine qui fabrique des aliments sans gluten. Il y a une certification à aller chercher et ça coûte extrêmement cher.»

Katrine Paradis

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