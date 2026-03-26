Un panier d’épicerie jusqu’à 33% plus élevé

De plus en plus de Canadiens doivent modifier leur diète pour se diriger vers une alimentation sans gluten, certains par choix, d’autres par obligation en raison de la maladie cœliaque.

Or, ce changement ne concerne pas seulement la nourriture, mais également le portefeuille.

La Presse nous apprend jeudi qu’une famille qui a opté pour l’alimentation sans gluten paie jusqu’à 33 % plus cher son panier d’épicerie. Certains produits sont vendus à des prix beaucoup plus élevés, comme le pain (240 % plus cher) et les pâtes (160 %).

Mais pourquoi est-ce que ça coûte si cher?

Écoutez la discussion à ce sujet avec Katrine Paradis, cheffe sans gluten et autrice des livres K pour Katrine. Elle se spécialise dans l’alimentation sans gluten depuis près de 10 ans.