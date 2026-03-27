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Des signaux contradictoires

Guerre en Iran: entre ultimatums et négociations secrètes

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mars 2026 09:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Guerre en Iran: entre ultimatums et négociations secrètes
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Alors que le conflit en Iran entre dans sa cinquième semaine, l'administration Trump multiplie les signaux contradictoires. Après avoir lancé des ultimatums musclés concernant le détroit d'Ormuz, le président américain a de nouveau accordé un délai de dix jours, soulevant des questions sur sa réelle stratégie.

Cette hésitation pourrait être liée à la nervosité des marchés financiers et à l'explosion du prix du pétrole, mais aussi à d'intenses tractations diplomatiques qui se dérouleraient en coulisse, notamment au Pakistan.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Malgré des espoirs de trêve, la menace d'une offensive terrestre américaine à la mi-avril plane toujours, avec le déploiement de 7000 Marines supplémentaires dans la région.

De son côté, Israël poursuit sa stratégie d'élimination ciblée des hauts dirigeants iraniens, créant un climat d'insécurité totale au sein du régime des mollahs.

Autres sujets traités :

  • Aide à l'Ukraine: Le président Zelensky se tourne vers l'Arabie Saoudite.

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