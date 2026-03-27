Signature de Trump sur les 100$ dès juin

Le président américain Donald Trump impose à nouveau sa marque, puisque, dès juin, sa signature apparaîtra sur des billets de 100$.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, discuter de cette première pour un président en exercice, vendredi, au micro de l'émission La commission.
«Moi, ce qui m'attriste profondément, c'est qu'il serait très facile d'empêcher ça. Il ne manque pas de contre-pouvoir pour dire : "Ça fera!" Dans un cadre normal, le Sénat et la Chambre seraient en débat d'urgence pour dire que ceci n'arrivera pas au nom de la protection de la République. Et de voir qu'eux ne font rien. Ça rappelle cette vieille leçon de Burke: la seule chose pour que le mal triomphe, c'est que les gens bien ne fassent rien. Ils ne manquent de pour arrêter ça aux États-Unis.»