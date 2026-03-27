Potentiel conflit militaire mondial

En pleine période de recrutement difficile dans les Forces Armées canadiennes, les probabilités que le Canada soit appelé à participer à un conflit international majeur n’ont jamais été aussi élevées depuis la fin de la guerre froide, selon un article publié dans La Presse.

La force actuelle du Canada est fondée principalement sur ses alliances avec les pays alliés, souligne l'expert en la matière Richard V. Blanchette.

Le Canada est-il prêt à participer à un conflit d'une telle ampleur?

Écoutez Richard V. Blanchette, expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean, répondre à la question, vendredi, à La commission.