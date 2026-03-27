200 membres de la profession se sont réunis

Plus de 200 pilotes et des agents de bord ont formé une haie d’honneur, sous la pluie à Montréal jeudi, pour saluer une dernière fois leurs deux collègues, Antoine Forest et Mackenzie Gunther, décédés dimanche soir à l’aéroport de LaGuardia.

Des employés d'Air Canada, de WestJet, ou encore de Porter se sont rassemblés dans un élan de solidarité, explique le pilote Zaki Bougouss, présent sur place.

Pour lui, la tristesse a fait place à la fierté après avoir participé à cet hommage spontané.

Écoutez Zaki Bougouss, commandant de bord et pilote chez Air Canada, témoigner du tout, vendredi, à l'émission La commission.