Un pas de plus vers les séries

Les Canadiens ont finalement défait les Hurricanes de la Caroline 3-1 dans un match qui a pourtant été largement dominé par l’équipe de Rod Brind'Amour.
Après un début de rencontre compliqué, le Tricolore a réussi à revenir de l’arrière avec des buts marqués par Cole Caufield et Nick Suzuki.
La performance du gardien Jakub Dobes a été particulièrement remarquée alors qu’il est parvenu à arrêter 34 lancers.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le résumé du match du Tricolore, lundi, au micro de Patrick Lagacé.
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