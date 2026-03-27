Près de dix ans depuis son décès

Dimanche marquera les dix ans du départ de Jean Lapierre, chroniqueur au 98.5, décédé dans un accident d'avion aux Îles de la Madeleine.
Écoutez l'animateur Paul Arcand, qui a longtemps collaboré avec le chroniqueur, en discuter mercredi au micro de Patrick Lagacé.
«Ce sont des souvenirs extraordinaires. Moi, j'y pense tous les jours à Jean dans l'actualité. Je me demande ce qu'il me dirait dans une chronique aujourd'hui sur les transfuges, sur les sondages, sur la course à la direction de la CAQ, sur les brownies potentiels ou faux. Et il y avait sa banque d'expressions, très tirées de son histoire familiale. Puis il y avait le sens du punch.»