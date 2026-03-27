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Près de dix ans depuis son décès

Jean Lapierre: «Il avait le sens du punch»- Paul Arcand

par 98.5

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7:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mars 2026 07:57

Avec

Paul Arcand
Paul Arcand
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean Lapierre: «Il avait le sens du punch»- Paul Arcand
Paul Arcand / Cogeco Média

Dimanche marquera les dix ans du départ de Jean Lapierre, chroniqueur au 98.5, décédé dans un accident d'avion aux Îles de la Madeleine.

Écoutez l'animateur Paul Arcand, qui a longtemps collaboré avec le chroniqueur, en discuter mercredi au micro de Patrick Lagacé.

«Ce sont des souvenirs extraordinaires. Moi, j'y pense tous les jours à Jean dans l'actualité. Je me demande ce qu'il me dirait dans une chronique aujourd'hui sur les transfuges, sur les sondages, sur la course à la direction de la CAQ, sur les brownies potentiels ou faux. Et il y avait sa banque d'expressions, très tirées de son histoire familiale. Puis il y avait le sens du punch.»

Paul Arcand

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