Victoire de 3 à 1

Les Canadiens ont trouvé le moyen de se sauver avec la victoire, dimanche, après que les Hurricanes aient dominé la rencontre offensivement.

Écoutez les commentaires d'après-match de Dany Dubé, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

L'analyste souligne que la performance de Jakub Dobes et l'opportunisme de l'équipe en attaque ont permis au Tricolore de venir à bout des Hurricanes.