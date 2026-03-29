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Victoire de 3 à 1

Les Canadiens volent le match en Caroline

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 mars 2026 19:57

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

Les Canadiens volent le match en Caroline
Jean-François Baril / Cogeco Média

Les Canadiens ont trouvé le moyen de se sauver avec la victoire, dimanche, après que les Hurricanes aient dominé la rencontre offensivement.

Écoutez les commentaires d'après-match de Dany Dubé, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

L'analyste souligne que la performance de Jakub Dobes et l'opportunisme de l'équipe en attaque ont permis au Tricolore de venir à bout des Hurricanes.

«On ne va pas vanter de la façon dont le Canadien a joué. Il faut vanter le travail du gardien, combiné aussi avec une performance très ordinaire d'Andersen de l'autre côté. Alors, la combinaison des deux a ouvert une brèche et les Canadiens en ont profité. C'est une équipe comme ça. Si tu leur donnes un peu d'oxygène, ils vont te faire très, très mal.»

Dany Dubé

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