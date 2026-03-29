Victoire 4-1 face

Les Canadiens de Montréal ont remporté par la marque de 4-1 leur match face aux Prédateurs samedi soir à Nashville.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Quelques petits revirements en première, des pénalités en début de deuxième, ce qui a donné un petit peu d'oxygène aux Prédateurs, mais, pour le reste, le Canadien a dominé de A à Z cette rencontre-là. À un moment donné, l'entraîneur des Prédateurs ne jouait même plus ses joueurs vedettes. Il les économisait pour les prochains matchs. Les Canadiens étaient juste trop fort hier.»