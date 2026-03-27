L'innovateur en chef du Québec s'en inquiète

Le Conseil de l’innovation du Québec est préoccupé par les conclusions d’une enquête qu’il a menée, révélant que seulement la moitié des entreprises de la province innove.

Selon Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, les entreprises auraient tout intérêt à lancer de petits projets innovants dès maintenant.

Cette approche leur permettrait de solidifier leurs bases et de dégager les marges nécessaires pour investir davantage dans leur propre structure dans le futur.

Écoutez Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, exprimer son inquiétude à l'émission de Philippe Cantin, Le Québec maintenant.