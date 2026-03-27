La SAQ fait son entrée au Maxi et au Costco

La Société des alcools du Québec fera son entrée dans les épiceries Costco et Maxi au Québec.
Écoutez Isabelle Dufour, vice-présidente des exploitations des réseaux de vente à la SAQ, discuter de cette stratégie, vendredi, à l'émission La commission.
«Le marché l'alcool est en décroissance. Les gens ont conscience des effets de l'alcool et ont décidé de diminuer leur consommation. Puis on est tout à fait à l'aise avec ça et on comprend. En même temps, à la SAQ, nos revenus diminuent et éventuellement le dividende qu'on donne à l'État aussi. On s'est dit que serait une opportunité d'aller chercher des ventes à l'extérieur de notre réseau. Ce qu'on veut, c'est venir faire un complément à l'offre déjà présente des épiciers et dépanneurs.»