Rattacher les citoyens à un point de service

Chaque citoyen du Québec sera dorénavant rattaché à un point de service d'un CLSC près de son domicile, un geste de ministre de la Santé, Sonia Bélanger, pour améliorer l’accès à la première ligne des patients de la province.

Écoutez la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, discuter de son plan d'action, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.