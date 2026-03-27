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Rattacher les citoyens à un point de service

«On souhaite que les CLSC soient en mesure de bien connaître leur population»

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Entendu dans

La commission

le 27 mars 2026 12:30

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On souhaite que les CLSC soient en mesure de bien connaître leur population»
Chaque citoyen du Québec sera dorénavant rattaché à un point de service d'un CLSC près de son domicile, un geste de ministre de la Santé, Sonia Bélanger, pour améliorer l’accès à la première ligne des patients de la province. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Chaque citoyen du Québec sera dorénavant rattaché à un point de service d'un CLSC près de son domicile, un geste de ministre de la Santé, Sonia Bélanger, pour améliorer l’accès à la première ligne des patients de la province. 

Écoutez la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, discuter de son plan d'action, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On veut s'assurer que nos CLSC deviennent un endroit où l’on peut accueillir les personnes, les évaluer, les orienter, les aider à naviguer dans le système de santé en fonction de leurs besoins. Les CLSC font ce travail-là, mais il n'y a pas vraiment un véritable point d'entrée unique. Et ce qu'on souhaite, c'est que les CLSC soient en mesure de bien connaître leur population et de coordonner l'ensemble des besoins avec les partenaires impliqués dans un réseau donné.»

Sonia Bélanger

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