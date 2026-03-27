Le débat de la chefferie de la CAQ a lieu demain

Bernard Drainville a fait une nouvelle promesse, soit celle d'instaurer une clause de droits acquis pour 18 000 immigrants qui sont touchés par la fin du PEQ.

Christine Fréchette et lui auront donc l'occasion de débattre de leur point de vue respectif sur le sujet, samedi, à Laval, dans le cadre du deuxième débat qui les oppose dans le cadre de la course à la chefferie de la CAQ.

Écoutez les nouvelles du jour avec Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau à leur émission, La commission, vendredi.

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