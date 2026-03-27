La vente d'alcool en diminution

Tandis que les Québécois boivent moins d'alcool qu'avant et que la SAQ fait de moins en moins de profits, la société d'État débarque dans les Maxi et Costco du Québec.

Est-ce une stratégie pour vendre plus de produits alcooliques? Quels seront les impacts sur la santé de la population?

Écoutez les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter du sujet en ouverture d'émission, vendredi.

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