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La vente d'alcool en diminution

La SAQ fait son entrée chez Maxi et chez Costco: bonne ou mauvaise nouvelle?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 27 mars 2026 12:14

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La SAQ fait son entrée chez Maxi et chez Costco: bonne ou mauvaise nouvelle?
La SAQ fait son entrée chez Maxi et chez Costco / La Presse Canadienne / Ryan Remiorz

Tandis que les Québécois boivent moins d'alcool qu'avant et que la SAQ fait de moins en moins de profits, la société d'État débarque dans les Maxi et Costco du Québec.

Est-ce une stratégie pour vendre plus de produits alcooliques? Quels seront les impacts sur la santé de la population?

Écoutez les animateurs de La commission, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau discuter du sujet en ouverture d'émission, vendredi.

Autres sujets abordés

  • Bientôt un accès élargi aux CLSC?;
  • Luc Ferrandez a déjà été dans l'armée;
  • François Legault a annoncé une subvention de 120 millions de dollars à un géant de la nutrition animale.

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