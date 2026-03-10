1000 employés seront déployés

La Ville de Montréal prévoit les pires scénarios afin d'être bien préparée à affronter le verglas qui risque de s'abattre sur la métropole mercredi, assure la mairesse Soraya Martinez Ferrada.

Son administration se coordonne actuellement avec les services d'urgence, les services d'incendie du SPVM et une cellule de crise préventive a été mise sur pied avec Hydro-Québec, explique-t-elle.

Plus de 1000 employés seront également déployés sur le territoire pour être affectés aux opérations d'épandage, que ce soit pour étendre du sel ou encore de la roche sur les routes et trottoirs.

Écoutez Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, faire le point au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.