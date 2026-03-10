 Aller au contenu
Politique municipale
1000 employés seront déployés

Verglas à Montréal: «On se prépare au pire», assure Soraya Martinez Ferrada

La commission

le 10 mars 2026 12:42

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Verglas à Montréal: «On se prépare au pire», assure Soraya Martinez Ferrada
La mairesse de Montréal recommande à tous les citoyens qui le peuvent d'éviter les déplacements mercredi. / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

La Ville de Montréal prévoit les pires scénarios afin d'être bien préparée à affronter le verglas qui risque de s'abattre sur la métropole mercredi, assure la mairesse Soraya Martinez Ferrada.

Son administration se coordonne actuellement avec les services d'urgence, les services d'incendie du SPVM et une cellule de crise préventive a été mise sur pied avec Hydro-Québec, explique-t-elle.

Plus de 1000 employés seront également déployés sur le territoire pour être affectés aux opérations d'épandage, que ce soit pour étendre du sel ou encore de la roche sur les routes et trottoirs.

Écoutez Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, faire le point au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.

«C'est sûr que je veux gérer les attentes des citoyens. Il faut savoir qu'à Montréal, on parle de 10 000 à 11 000 kilomètres de rues, de trottoirs à prendre soin. On ne peut pas malheureusement faire ça en une seule journée, c'est pas possible.»

Soraya Martinez Ferrada

Autre sujet abordé

  • La mairesse fait l'état de la situation des déchets sur la rue Notre-Dame.

