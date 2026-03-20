La Ville de Montréal annonce un investissement supplémentaire de 6 millions de dollars pour colmater les nids-de-poule.
Pour accroître l'efficacité des réparations routières, l'administration Martinez Ferrada mise également sur la création d'équipes de cols bleus dédiées à développer une expertise pointue sur le problème qui afflige le réseau routier de la métropole.
Écoutez Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville, détailler le plan d'action de son administration pour colmater les trous dans nos rues, vendredi midi, à La commission.
«On se réveille après plusieurs années de sous-investissement dans le réseau routier. Donc, on paye un peu pour ça.»
Notre animateur Luc Ferrandez, anciennement maire du Plateau-Mont-Royal, a également profité de l'entretien pour questionner l'invité sur une contradiction apparente: l'administration aurait coupé 40 % des investissements en reconstruction des routes dans le budget actuel, préférant miser sur le colmatage.