La Ville de Montréal annonce un investissement supplémentaire de 6 millions de dollars pour colmater les nids-de-poule.

Pour accroître l'efficacité des réparations routières, l'administration Martinez Ferrada mise également sur la création d'équipes de cols bleus dédiées à développer une expertise pointue sur le problème qui afflige le réseau routier de la métropole.

Écoutez Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville, détailler le plan d'action de son administration pour colmater les trous dans nos rues, vendredi midi, à La commission.