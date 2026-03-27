Montréal ne recevra pas de matchs de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA, ce qui est finalement peut-être une bonne nouvelle financièrement, selon Luc Ferrandez.

Les coûts de rénovation des stades à Vancouver et Toronto s'élèvent à des centaines de millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative des taxes pour les citoyens.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que la FIFA impose également des exigences strictes et coûteuses aux villes hôtes, incluant l'exclusivité des sites publics et des exemptions d'impôts pour les joueurs et le personnel.

Bien que les retombées économiques soient souvent exagérées par les promoteurs, certains voient une valeur dans la visibilité internationale et la passion sportive générée par de tels événements.

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