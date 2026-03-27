Deux hommes tombés dans l'eau jeudi

Deux hommes sont tombés dans l'eau de la rivière des Prairies à Montréal, après que la glace ait cédé sous leur poids. L'une des deux personnes est toujours portée disparue et recherchée par les services d'urgence.

Ce tragique accident pousse Marie-Ève Tremblay à se questionner sur la sécurité entourant les activités sur les cours d'eau, alors que les températures varient drastiquement d'un jour à l'autre.

Devrait-on éviter de marcher, skier ou pêcher sur les cours d’eau à ce temps-ci de l’année, et ce, partout au Québec?

Écoutez Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, accompagner la discussion, vendredi, à l'émission Radio textos.