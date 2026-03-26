Sur le plan énergétique

L'expert en énergie Yvan Cliche analyse l'impact prolongé du conflit avec l'Iran sur le secteur énergétique mondial.

Malgré une possible «résolution rapide» qui serait souhaitée par Donald Trump, l'année 2026 s'annonce difficile avec une inflation persistante.

Cette instabilité profite paradoxalement à l'industrie pétrolière canadienne, perçue comme un fournisseur stable face au Golfe Persique.

Monsieur Cliche explique que le pétrole est une commodité mondialisée gérée par des courtiers, rendant les prix interdépendants.

Pour contrer cette insécurité, les nations pivotent vers l'autonomie énergétique en accélérant la transition vers le renouvelable (éolien, solaire), le nucléaire et, plus paradoxalement, un retour temporaire au charbon local.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie du Centre d'études et de recherches internationales expliquer le tout, jeudi à La commission.