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Après cinq ans d'attente

Meurtre de Meriem Boundaoui: Salim Touaibi reconnu coupable

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mars 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Meurtre de Meriem Boundaoui: Salim Touaibi reconnu coupable
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le verdict est enfin tombé après cinq ans d'attente pour la famille de Meriem Boundaoui, cette adolescente de 15 ans tuée par erreur à Saint-Léonard en 2021.

Au terme de neuf jours de délibérations, le jury a déclaré Salim Touaibi, 29 ans, coupable sur toute la ligne de meurtre prémédité et de quatre tentatives de meurtre.

Son coaccusé, Aymane Bouadi, a quant à lui été acquitté de tous les chefs d'accusation.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que la sœur de la victime, Safia Boundaoui, a exprimé son soulagement tout en soulignant la douleur persistante, alors que ce drame avait pris naissance lors d'une banale dispute pour une place de stationnement entre deux familles de commerçants. Un conflit dans lequel l'adolescente n'avait absolument rien à voir.

Touaibi écope ainsi d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Autres sujets traités :

  • Un jeune homme a sombré dans la rivière des Prairies.

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